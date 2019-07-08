2019-07-08T22:49:27+03:00
Общество

Космонавт Елена Серова рассказала, что увидела с МКС обстрелы Донбасса

По ее словам, взрывы снарядов из космоса было видно невооруженным глазом
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Космонавт Елена Серова побывала на МКС в 2014 годуКосмонавт Елена Серова побывала на МКС в 2014 годуФото: Ксения КАЗАКОВА
Изменить размер текста:

В 2014 году с борта Международной космической станции (МКС) можно было наблюдать, как украинская армия обстреливала территорию Донбасса. Об этом заявила российский космонавт Елена Серова, ныне являющаяся депутатом Госдумы, в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди", - заявила Серова. Трансляция заседания была опубликована на видеохостинге YouTube.

Депутат также отметила, что представители Украины в ОБСЕ "истерично и голословно" выдвигают обвинения в адрес России, в то время как украинские вооруженные силы "совершают настоящий геноцид против собственного населения". По словам Серовой, Киев заинтересован в продолжении конфликта, а обвинения против Москвы звучат для того, чтобы скрыть «собственные военные преступления».

Позднее Серова объяснила, что речь идет об экспедиции, состоявшейся осенью 2014 года, и что не только она и что она и другие космонавты МКС видели в иллюминаторы «вспышки, всплохи и молнии» на востоке Украины.

"Куда летят и где рвутся бомбы, очень хорошо было видно. Про движение техники речь не шла. Для этого нужна оптика соответствующая, оборудование. Я говорила только о том, что видела невооруженным глазом", - заявила Серова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее ОБСЕ поддержала проект резолюции, призывающей Россию вернуть Украине контроль над Крымом. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на это заявил, что сведения, изложенные в документе, «не соответствуют реальности».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Украине примкнувшая к ПЦУ община вернулась в каноническую церковь
В метрополитене Вены появились поезда с ароматизаторами
У здания телеканала NewsOne прошла акция протеста
Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Великобритании Дэрроком
Опрос: Три четверти россиян поддерживают официальный брак
В центре Тбилиси проходят две противостоящие друг другу акции протеста
Госдума порекомендовала правительству внести президенту предложения об экономических мерах к Грузии
Хорватия подала заявку на вступление в зону евро
Мадуро отправил в отставку командующего сухопутными войсками Венесуэлы
Жерар Депардье выставил на аукцион вина из своего ресторана и статуэтку Обеликса
Порошенко пообещал "дать по морде" скандирующим "позор" на его выступлениях
Кремль отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Путиным