Космонавт Елена Серова рассказала, что увидела с МКС обстрелы Донбасса

СЕГОДНЯ 22:49 2019-07-08T22:49:27+03:00

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В 2014 году с борта Международной космической станции (МКС) можно было наблюдать, как украинская армия обстреливала территорию Донбасса. Об этом заявила российский космонавт Елена Серова, ныне являющаяся депутатом Госдумы, в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди", - заявила Серова. Трансляция заседания была опубликована на видеохостинге YouTube.

Депутат также отметила, что представители Украины в ОБСЕ "истерично и голословно" выдвигают обвинения в адрес России, в то время как украинские вооруженные силы "совершают настоящий геноцид против собственного населения". По словам Серовой, Киев заинтересован в продолжении конфликта, а обвинения против Москвы звучат для того, чтобы скрыть «собственные военные преступления».

Позднее Серова объяснила, что речь идет об экспедиции, состоявшейся осенью 2014 года, и что не только она и что она и другие космонавты МКС видели в иллюминаторы «вспышки, всплохи и молнии» на востоке Украины.

"Куда летят и где рвутся бомбы, очень хорошо было видно. Про движение техники речь не шла. Для этого нужна оптика соответствующая, оборудование. Я говорила только о том, что видела невооруженным глазом", - заявила Серова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее ОБСЕ поддержала проект резолюции, призывающей Россию вернуть Украине контроль над Крымом. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на это заявил, что сведения, изложенные в документе, «не соответствуют реальности».

ИСТОЧНИК KP.RU