2019-07-09T04:44:37+03:00
Политика

У демократов из предвыборной гонки вышел первый кандидат

Эрик Суолуэлл снял свою кандидатуру с предстоящих дебатов
Юлия ДИВЕЕВА
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Конгрессмен от штата Калифорния Эрик СуолуэллКонгрессмен от штата Калифорния Эрик СуолуэллФото: REUTERS
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Первый претендент на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США снялся с гонки. Конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл сообщил о своем решении в понедельник.

Он поблагодарил всех, с кем встречался в поездках по стране и выразил надежду, что его политическая борьба за искоренение насилия с применением огнестрельного оружия в США только начинается, передает ТАСС.

На прошлой неделе 14 претендентов гарантировали себе право участвовать во вторых теледебатах, которые пройдут 30 и 31 июля в Детройте. Среди них бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, писатель Марианна Уильямсон и бизнесмен Эндрю Янг.

Отметим, что, как ранее сообщал сайт kp.ru, с момента инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2017 года, его рейтинг вырос до рекордно высокого показателя. Согласно опросу, работу Трампа в качестве главы государства одобряют 44% респондентов. Недовольны его деятельностью 53% опрошенных. Еще около 3% не смогли дать ответ. Глава государства намерен переизбираться на второй срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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