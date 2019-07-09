2019-07-09T05:17:45+03:00
Политика

Зеленский допустил ведение документооборота в Донбассе на русском языке

Он заверил, что на Украине нет запрета на использование языка
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Донбассе в будущем русский язык может быть введен по просьбе населения в качестве официального языка для делопроизводства. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал глава государства журналисту агентства "Украинские новости".

Он также отметил, что в стране нет запрета на использование русского языка в общении.

Напомним, в 2012 году на Украине был принят закон "Об основах государственной языковой политики", который закреплял за областями право наделять отдельные языки статусом регионального. Однако в 2014 году документ был упразднен.

А в мае 2019 года президент Петр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка в качестве единственного государственного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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