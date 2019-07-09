2019-07-09T06:18:03+03:00
Происшествия

В подмосковном Королеве у ТЦ "Вертикаль" каршеринг перевернулся и встал на крышу

Полиция выясняет обстоятельства происшествия [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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ДТП у ТЦ "Вертикаль" в КоролевеДТП у ТЦ "Вертикаль" в Королеве
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Автомобиль каршеринга в ночь на 9 июля попал в ДТП в городе Королеве Московской области. Инцидент произошел около полуночи неподалеку от торгового центра "Вертикаль".

Каршеринг перевернулся в Королёве на крышу 9 июля 2019 года ТЦ Вертикаль.Каршеринг перевернулся в Королёве на крышу 9 июля 2019 года ТЦ Вертикаль

Машина сервиса каршеринга Яндекс. Драйв опрокинулась и встала на крышу, вверх колесами. За рулем находилась девушка. Она в аварии не пострадала. На снятых очевидцами кадрах видно, что у автомобиля серьезно пострадало лобовое стекло и отлетел бампер.

На место прибыли сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, сайт kp.ru писал, что вечером 7 июля в Москве мотоциклиста сбило такси. Авария произошла на Фрунзенской набережной. На перекрестке водитель легковушки не уступил мотоциклу дорогу и врезался в него. Столкновение было настолько сильным, что оба транспортных средства загорелись.

Водитель байка был госпитализирован с тяжелыми травмами и скончался на операционном столе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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