В Мексике задержали более 200 мигрантов из стран Центральной Америки
Министерство безопасности и гражданской защиты латиноамериканской страны заявило, что 228 мигрантов из стран Центральной Америки были задержаны мексиканскими властями по пути в США.
Сообщается, что мигранты были спрятаны в кузове трейлера, который якобы перевозил газированные напитки. В местном министерстве безопасности также отметили, что вместе с мигрантами были задержаны также два перевозивших их человека.
Известно, что все мигранты являются уроженцами Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, сообщает "РИА-Новости".
Напомним, Пентагон выделит более 1,5 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на границе Мексики и США нашли тела девушки и трех детей. Погибшие умерли от обезвоживания. Пограничники нашли тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде.
ИСТОЧНИК KP.RU