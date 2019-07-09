СЕГОДНЯ 07:14 2019-07-09T07:22:45+03:00

В Мексике задержали более 200 мигрантов из стран Центральной Америки Фото: REUTERS

Они были спрятаны в кузове трейлера, который якобы перевозил газированные напитки

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Министерство безопасности и гражданской защиты латиноамериканской страны заявило, что 228 мигрантов из стран Центральной Америки были задержаны мексиканскими властями по пути в США.

Сообщается, что мигранты были спрятаны в кузове трейлера, который якобы перевозил газированные напитки. В местном министерстве безопасности также отметили, что вместе с мигрантами были задержаны также два перевозивших их человека.

Известно, что все мигранты являются уроженцами Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, Пентагон выделит более 1,5 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на границе Мексики и США нашли тела девушки и трех детей. Погибшие умерли от обезвоживания. Пограничники нашли тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде.

ИСТОЧНИК KP.RU