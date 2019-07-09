СЕГОДНЯ 07:29 2019-07-09T07:38:09+03:00

В Испании более 20 человек пострадали в результате пожара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники промышленного комплекса работали с химическими веществами, когда двое из них столкнулись, что вызвало опасную реакцию

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 8 июля, в промышленной зоне в испанской провинции Барселона в результате работы сотрудников с химическими веществами, пострадали 23 человека.

Работники промышленного комплекса взаимодействовали с химикатами. В результате двое из химических веществ столкнулись между собой, что вызвало опасную реакцию. В итоге вспыхнул сильнейший пожар, сообщает агентство Europa Press.

Местная служба по ЧС подтверждает число пострадавших и уточняет, что все ранения носят легкий характер. При этом 11 человек были доставлены в ближайшие больницы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Филадельфии вспыхнул пожар на НПЗ, пострадали пять рабочих. Авария случилась на предприятии Philadelphia Energy Solutions, которое принадлежит нефтяной компании Sunoco. Как отметили городские чиновники, уровень загрязнения воздуха в окрестностях завода находился в пределах нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU