В Турции выдали ордера на арест 176 военных

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-09T14:13:19+03:00

Их подозревают в причастности к запрещенной в Турции "террористической организации фетхуллахистов"

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Стамбульская прокуратура выдала ордер на задержание 176 военных. Их подозревают в причастности к запрещенной в Турции "террористической организации фетхуллахистов".

Среди подозреваемых числятся высокопоставленные военные. В их числе один полковник, два подполковника, пять майоров, семь капитанов, 100 старших лейтенантов, 18 лейтенантов. В настоящее время силовики проводят операцию по их задержанию, сообщает местное издание Anadolu.

Напомним, в 2016 году группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек. Турция обвиняет FETO в организации путча.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США дали Турции несколько месяцев на отказ от поставок ЗРК С-400. Анкара должна определиться до 31 июля, иначе ее исключат из программы по истребителям F-35.

ИСТОЧНИК KP.RU