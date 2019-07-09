В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета
Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.
Столкновение произошло во время подготовки одного из авиалайнеров к вылету. Инцидент не сказался на графике работы аэропорта. На данный момент допрашивают пилотов, водителей и авиадиспетчеров.
Воздушное судно авиакомпании KLM должно было вылететь в Мадрид, самолет easyJet отправлялся в Лондон. Пассажиры были направлены на другие воздушные суда, которые последуют по тому же маршруту.
Напомним, в феврале этого года в столичном аэропорту «Внуково» один самолет крылом зацепил хвост другого лайнера. Тогда столкнулись воздушные судна, принадлежавшие компаниям «Россия» и «AZUR air». Инцидент произошел во время буксировки воздушного судна Boeing 747 без пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU