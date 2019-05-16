Путин — о противостоянии в Екатеринбурге: Есть простой способ - провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству

Медиа-форум ОНФ ждал Владимира Путина в Олимпийском парке в весьма неожиданном месте — на арене «Ледяной куб», после Олимпиады отданной керлингистам. В этом году организаторы решили осовременить общение региональных журналистов с президентом и стали показывать сюжеты этих самых журналистов.

- Вы ближе всего к людям находитесь, чувствуете, понимаете, видите своими глазами все, что происходит на местах. И это чрезвычайно важно – дать вам возможность довести то, что вы видите и чувствуете, понимаете, до всех уровней власти, в том числе и до вашего покорного слуги, до правительства России, до губернаторов, руководителей муниципалитетов, - напутствовал Путин собравшихся рубить правду-матку.

Но эффект получился неожиданным — складывалось ощущение, что Путин пришел на одно из нынешних телевизионных шоу. При этом уровень тем, которые поднимали журналисты, абсолютно не соответствовали уровню президента.

Во время пленарного заседания шестого медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" Общероссийского народного фронта. Фото Михаил Метцель/ТАСС

- Нас, журналистов, в регионах не очень любят, не все любят критику, - заметила одна из модераторов форума Ольга Тимофеева.

- Никто не любит, - отреагировал Путин. - Назовите мне тех, кто любит! Может быть, любят, но только очень умные люди, нацеленные на реальный результат. Потому что эта критика, если она, конечно, конструктивная, она помогает оценить свои собственные усилия, сделать выводы из того, что не получилось, ошибки какие-то вскрыть.

Критика, правда, шла в основном не выше чиновников муниципального уровня. Не построили детскую площадку, платные школьные завтраки отличаются от бесплатных, сгорела усадьба Ганнибала. Наболевшее прорывалось, когда слово получали журналисты вне плана, как например, крымская журналистка, пожаловавшаяся на разницу в ценах на полуострове и «на материке» даже через год после открытия Крымского моста, на отсутствие в Крыму торговых сетей.

- Открыть Крымский мост было недостаточно, нужно обеспечить железнодорожное сообщение. Когда крупномасштабный завоз товаров пойдет по всем направлениям, тогда, надеюсь, ситуация будет меняться, - пообещал президент и сообщил новость. - В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709209" frameborder="0"></iframe> Путин: На чиновнике особая ответственность.

Но не все новости от главы государства были хорошими.

- На чиновнике особая ответственность, - отреагировал Путин на новость о чиновнике, отправленном за решетку за махинации с квартирами для детей-сирот. - Это как средство особой опасности, он должен отвечать по особому. Человек, когда идет на государственную или муниципальную службу, должен понимать, что с него спрос строже. Я не шучу!

Среди прорвавшихся с мест вопросов был и горячий вопрос о противостоянии в Екатеринбурге вокруг строительства храма в одном из скверов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709187" frameborder="0"></iframe> Путин - о храме-сквере в Екатеринбурге.

- Я об этом услышал и то мельком только вчера, немножко даже удивился, не понял, что там происходит, - начал разбираться в деле президент. - Как правило люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает. Все имеют право на собственное мнение. И мнение жителей района надо учесть, если это не записные активисты, которые из Москвы приехали пошуметь и себя попиарить. Храм должен объединять людей, а не разъединять. Есть простой способ - провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии, но нужно учесть и мнение этого меньшинства. Нужно не ругаться, а найти компромисс.

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Ситуация со строительством храма в Екатеринбурге чудом не переросла в массовую потасовку.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как только пошли живые вопросы, Путин ощутил себя как рыба в воде, ему такой диалог нравился гораздо больше. Президенту пожаловались на компанию, которая разобрала в доме лифт, а назад не собрала, и два ветерана-войны оказались замурованы на седьмом этаже — просто не могли спуститься.

- Я сам жил без лифта до тридцати с лишним лет, - отреагировал он. - Соседку свою на руках носил на пятый этаж потому что лифта не было, она не могла подняться. Безобразие, что еще говорить!

Тут его попросили помочь с реализацией проекта по информированию молодых родителей об их правах — льготах, выплатах, компенсациях.

- По телевизору рассказывают, как волосы вырастить, нам с Захаром это важно, - указал Путин на Захара Прилепина, одного из модераторов форума. - Но то, что вы делаете, намного более важная вещь.

В конце диалога возник еще один раскалывающий общество вопрос — о московском мусоре, который собираются вывозить в Архангельскую область.

- Этот вопрос нужно решать таким образом, чтобы не создавать новых проблем, - заявил Путин. - Не вредить людям, которые там живут. Это временное решение, это должно происходить до строительства временных сооружений по утилизации бытовых отходов. Москва не может мусором зарастать, но и в других регионах не надо создавать проблем. В любом случае, это должно быть в диалоге с людьми, которые там живут. Я поговорю и с главой области, и с Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнение людей, которые живут рядом с полигонами

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