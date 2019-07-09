Джим Джармуш рассказал, как Игги Поп отреагировал на предложение сыграть зомби

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-09T16:38:22+03:00

Режиссер в интервью kp.ru отметил, что многие звезды снимаются у него за гроши или вообще бесплатно

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В России 11 июля в прокат выходит фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Известный американский режиссер привлек к работе в своей работе знаменитостей. При этом не всегда популярные артисты получают внушительные гонорары.

- Люди видят, какие звезды у меня снялись и думают, что у нас был большой бюджет, а на самом деле они работали за гроши или вообще бесплатно. Все потому, что они либо моя семья, либо моё племя. Я до сих пор поверить не могу в то, что все они у меня снялись, - говорит в интервью кинообозревателю «Комсомольская правда» Стасу Тыркину Джим Джармуш.

Среди известных артистов: Селена Гомес, Билл Мюррей, Стив Бушеми, Тильда Суинтон, Игги Поп и другие звезды. Игги Поп, кстати очень положительно отреагировал на предложение сыграть зомби.

- Он ответил: «Окей, кул!». Он мой старый друг. Человек, которым я восхищаюсь много лет. Но есть и новые лица - например, Селена Гомес. Это огромная поп-звезда, голос огромного количества молодых девушек во всем мире, внушающий им важные позитивные мысли и силу. Я ей восхищаюсь, да и песни ее мне нравятся - я вообще очень открыт для всего нового, - рассказывает режиссер.

А вот к Биллу Мюррею у режиссера особенное отношение. И планы на работу в фильме, тоже были отдельные.

- Я люблю Билла Мюррея. Люблю его как человека, люблю с ним работать, просто находиться с ним в одном месте, люблю его человечность. Он известен своим имиджем парня, который слегка не в себе, но в то же время он невероятно тонкий артист, способный работать в любом диапазоне. Когда мы начали монтировать фильм, я попросил монтажера строить его вокруг персонажа Мюррея. Я хотел, чтобы он был человеческим сердцем этого фильма, - резюмировал Джермуш.

До этого режиссер говорил, что ему не нравится, когда его фильм хоть как-то ассоциируют с Трампом. Полное интервью можно почитать на сайте «КП».

Фильм "Мертвые не умирают" (2019) - Русский трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU