Путин: сближение России с Украиной неизбежно
Установление дружеских и даже союзнических отношений между Москвой и Киевом неизбежно. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин в новом интервью оскароносному режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine)
«Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно», - сказал российский лидер.
Как ранее писал сайт kp,ru, Путин рассказал о своем отношении к политике Украины в интервью Стоуну, в котором он отметил, что экс-президент незалежной Петр Порошенко хотел ввести особое положение по всей стране и отсрочить выборы.
Премьера ленты оскароносного режиссёра состоится на телеканале «Россия 1» 19 июля, в 21:00.
Оливер Стоун представил новый фильм "В борьбе за Украину" .
ИСТОЧНИК KP.RU