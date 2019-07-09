Путин: сближение России с Украиной неизбежно

СЕГОДНЯ 18:38 2019-07-09T18:42:33+03:00

Оливер Стоун взял в Владимира Путина интервью для фильма об Украине Фото: кадр из фильма.

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Установление дружеских и даже союзнических отношений между Москвой и Киевом неизбежно. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин в новом интервью оскароносному режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine)

«Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно», - сказал российский лидер.

Как ранее писал сайт kp,ru, Путин рассказал о своем отношении к политике Украины в интервью Стоуну, в котором он отметил, что экс-президент незалежной Петр Порошенко хотел ввести особое положение по всей стране и отсрочить выборы.

Премьера ленты оскароносного режиссёра состоится на телеканале «Россия 1» 19 июля, в 21:00.

Оливер Стоун представил новый фильм "В борьбе за Украину" .

ИСТОЧНИК KP.RU