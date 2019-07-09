Задержанным в Керченском проливе морякам предъявлено окончательное обвинение
Федеральная служба безопасности закончила расследование уголовного дела в отношении 24 украинских моряков. Они были пойманы во время инцидента в Керченском проливе.
"В настоящий момент процедура предъявления обвинения в окончательной редакции закончена. Всем предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ [Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой]", - сказал адвокат Сергей Бадамшин ТАСС.
Адвокат Николай Полозов добавил, что предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение сбора и закрепления доказательной базы. Он уточнил, что уже на следующей неделе следствие обратиться в Лефортовский районный суд Москвы. Там будет рассмотрено ходатайство о продлении срока ареста фигурантам дела.
Cайт kp.ru сообщал о том, что украинские моряки шли на провокацию намеренно. В ФСБ России рассказали, как развивались события накануне этого конфликта.
Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?
ИСТОЧНИК KP.RU