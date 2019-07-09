Задержанным в Керченском проливе морякам предъявлено окончательное обвинение

СЕГОДНЯ 20:44 2019-07-09T20:46:17+03:00

Моряки все еще остаются под стражей. Фото: REUTERS

На следующей неделе следствие обратится в суд для продления ареста подозреваемых в нарушении госграницы

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Федеральная служба безопасности закончила расследование уголовного дела в отношении 24 украинских моряков. Они были пойманы во время инцидента в Керченском проливе.

"В настоящий момент процедура предъявления обвинения в окончательной редакции закончена. Всем предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ [Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой]", - сказал адвокат Сергей Бадамшин ТАСС.

Адвокат Николай Полозов добавил, что предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение сбора и закрепления доказательной базы. Он уточнил, что уже на следующей неделе следствие обратиться в Лефортовский районный суд Москвы. Там будет рассмотрено ходатайство о продлении срока ареста фигурантам дела.

Cайт kp.ru сообщал о том, что украинские моряки шли на провокацию намеренно. В ФСБ России рассказали, как развивались события накануне этого конфликта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU