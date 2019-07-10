Саакашвили в Одессе ударил пожилую женщину и сломал ей руку

СЕГОДНЯ 04:56 2019-07-10T05:10:25+03:00

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили у здания суда в Одессе ударил пожилую женщину и сломал ей руку. Об этом сообщили местные СМИ.

Политик и его сторонники устроили акцию протеста у здания суда, где зачитывался приговор по делу о незаконной покупке завода "Краян" мэром города Геннадием Трухановым. Саакашвили устроил потасовку с охранниками мэра, ударив пожилую женщину. Пенсионерка упала и сломала руку. После этого женщину госпитализировали, сообщает портал Odessit.ua.

Саакашвили повредил руку пожилой одесситке.

Сайт kp.ru писал, что Саакашвили рассказал, что его последняя встреча с пятым президентом Украины Петром Порошенко состоялась на конгрессе в Хельсинки.

По словам политика, тогда еще глава государства был совершенно не рад его видеть.При этом он добавил, что перед этим пересекся с Порошенко на Мальте. Тогда они также присутствовали на одном конгрессе и даже сидели рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU