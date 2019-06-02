"Он устроил скандал": Саакашвили рассказал о последней встрече с Порошенко

СЕГОДНЯ 22:12 2019-06-02T22:12:23+03:00

Каждый раз экс-президент Украины был совершенно не рад видеть своего бывшего коллегу из Грузии

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что его последняя встреча с пятым президентом Украины Петром Порошенко состоялась на конгрессе в Хельсинки.

По словам политика, тогда еще глава государства был совершенно не рад его видеть.

"Там узкие коридоры, мы подошли близко друг к другу. И его охранник почти с ума сошел. Они думали, что я сейчас его покусаю, обматерю, по лицу буду бить. А я похудел, поэтому я сделал маневр и прошел мимо", - сказал Саакашвили.

При этом он добавил, что перед этим пересекся с Порошенко на Мальте. Тогда они также присутствовали на одном конгрессе и даже сидели рядом.

"Он устроил скандал своему протоколу: "Как вы это сделали, что меня реально возле этого Саакашвили-врага посадили". А после вернулся и сказал: "Хорошо, давай увидимся вечером у меня в номере", - цитирует политика сайт ТСН.

Саакашвили заявил, что после этого он действительно явился в "хоромы" Порошенко, и уже там президент пообещал лишить главу Одесской области гражданства Украины.

Сайт kp.ru писал о том, что бывшему президенту Грузии вернули паспорт в начале текущей недели. Соответствующий указ подписал новый украинский лидер Владимир Зеленский, и уже в среду Саакашвили был в Киеве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711778" frameborder="0"></iframe> Саакашвили прилетел в Киев.

ИСТОЧНИК KP.RU