Тинто Брасс находится в реанимации в Риме
Известного итальянского кинорежиссера Тинто Брасса срочно госпитализировали в больницу «Сант-Андреа» в Риме. Жена мастера эротических фильмом сообщила, что ее супруг находится в реанимации. Состояние 86-летнего Брасса оценивается как тяжелое.
- Он находится в реанимации, прогноз до сих пор скрыт, - цитирует Катерину Варци издание Corriere della Sera. - Врачи проводят расследование, это деликатный момент, и он должен быть под наблюдением.
Отмечается, что причиной госпитализации стал резкий скачок температуры. В этот момент Брасс находился на своей вилле Isola Farnese.
Напомним, что «КП» уже писала о госпитализации культового режиссера. В 2010 году он пережил инсульт и кровоизлияние в мозг. Тогда он частично потерял память. Позже она полностью восстановилась. В конце марта Тинто Брассу исполнилось 86 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU