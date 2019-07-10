2019-07-10T12:05:11+03:00
Звезды

Тинто Брасс находится в реанимации в Риме

Итальянский кинорежиссер почувствовал резкий скачок температуры
Поделиться:
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс со своей музой Катериной Варци в 2010 году.Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс со своей музой Катериной Варци в 2010 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Известного итальянского кинорежиссера Тинто Брасса срочно госпитализировали в больницу «Сант-Андреа» в Риме. Жена мастера эротических фильмом сообщила, что ее супруг находится в реанимации. Состояние 86-летнего Брасса оценивается как тяжелое.

- Он находится в реанимации, прогноз до сих пор скрыт, - цитирует Катерину Варци издание Corriere della Sera. - Врачи проводят расследование, это деликатный момент, и он должен быть под наблюдением.

Отмечается, что причиной госпитализации стал резкий скачок температуры. В этот момент Брасс находился на своей вилле Isola Farnese.

Напомним, что «КП» уже писала о госпитализации культового режиссера. В 2010 году он пережил инсульт и кровоизлияние в мозг. Тогда он частично потерял память. Позже она полностью восстановилась. В конце марта Тинто Брассу исполнилось 86 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стинг отменил еще три концерта из-за проблем со здоровьем
Опрос: в ходе досрочных выборов на Украине в Раду могут пройти шесть партий
Кремль: поставки в Турцию С-400 идут по плану
Порядка 1,8 млн сирийцев вернулись в свои дома
Песков о возобновлении авиасообщения с Грузией: Мы надеемся, что рано или поздно это произойдет
Песков: Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков в России и журналиста Вышинского на Украине
Премьер Украины поручил найти средства для парада на День независимости
Военный атташе опроверг утверждения о российских войсках в Венесуэле
Глава Генштаба Вооруженных сил России встретится с главкомом ОВС НАТО
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
Матвиенко назвала антироссийские акции в Грузии «тщательно продуманной провокацией»