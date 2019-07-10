Тинто Брасс находится в реанимации в Риме

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-10T12:05:11+03:00

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс со своей музой Катериной Варци в 2010 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Известного итальянского кинорежиссера Тинто Брасса срочно госпитализировали в больницу «Сант-Андреа» в Риме. Жена мастера эротических фильмом сообщила, что ее супруг находится в реанимации. Состояние 86-летнего Брасса оценивается как тяжелое.

- Он находится в реанимации, прогноз до сих пор скрыт, - цитирует Катерину Варци издание Corriere della Sera. - Врачи проводят расследование, это деликатный момент, и он должен быть под наблюдением.

Отмечается, что причиной госпитализации стал резкий скачок температуры. В этот момент Брасс находился на своей вилле Isola Farnese.

Напомним, что «КП» уже писала о госпитализации культового режиссера. В 2010 году он пережил инсульт и кровоизлияние в мозг. Тогда он частично потерял память. Позже она полностью восстановилась. В конце марта Тинто Брассу исполнилось 86 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU