ЦИК отказался регистрировать партию Саакашвили на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатов от партии "Рух новых сил" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на выборы в Верховную Раду.
Члены ЦИК посчитали, что при утверждении списков претендентов на посты депутатов на внеочередном съезде "Руха новых сил" 10 июня были допущены нарушения требований устава политического объединения.
Дело в том, что указ о проведении досрочных выборов в парламент был опубликован лишь 21 мая, а соратники Саакашвили начали обсуждать вопросы, связанные с участием партии в кампании, еще 8 мая, когда экс-президенту Грузии было возвращено гражданство Украины, сообщается на сайте комиссии.
"КП" писала, что Киевский суд разрешил политику выдвигаться в депутаты, хотя сам он изначально говорил об отсутствии подобных намерений. Выборы состояться 21 июля 2019 года.
Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Раду.
ИСТОЧНИК KP.RU
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