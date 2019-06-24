ЦИК отказался регистрировать партию Саакашвили на выборы в Раду

СЕГОДНЯ 09:21 2019-06-24T09:21:11+03:00

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Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатов от партии "Рух новых сил" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на выборы в Верховную Раду.

Члены ЦИК посчитали, что при утверждении списков претендентов на посты депутатов на внеочередном съезде "Руха новых сил" 10 июня были допущены нарушения требований устава политического объединения.

Дело в том, что указ о проведении досрочных выборов в парламент был опубликован лишь 21 мая, а соратники Саакашвили начали обсуждать вопросы, связанные с участием партии в кампании, еще 8 мая, когда экс-президенту Грузии было возвращено гражданство Украины, сообщается на сайте комиссии.

"КП" писала, что Киевский суд разрешил политику выдвигаться в депутаты, хотя сам он изначально говорил об отсутствии подобных намерений. Выборы состояться 21 июля 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715890" frameborder="0"></iframe> Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Раду.

ИСТОЧНИК KP.RU