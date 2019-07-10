2019-07-10T15:53:32+03:00
Общество

Чувашия: в детский сад с полутора лет!

К концу 2021 года республика обеспечит своим жителям стопроцентную доступность дошкольного образования
Поделиться:
Изменить размер текста:

На заседании Кабинета Министров Чувашии, которое 10 июля провел Глава республики Михаил Игнатьев, заслушан отчет о деятельности Министерства образования и молодежной политики региона за 2018 год. По словам министра Сергея Кудряшова, объем бюджетных расходов по разделу «Образование» составил более 18,1 млрд рублей или 32,4% общего объема консолидированного бюджета Республики. Построены новые учебные заведения, реконструированы и капитально отремонтированы десятки школ, открылись новые. Все школы обеспечены отоплением, водоснабжением, канализацией.

Главный прорыв - в доступности дошкольного образования. В этом году предусмотрено строительство десяти детских садов в Чебоксарах, двух - в Новочебоксарске, по одному - в Комсомольском, Чебоксарском, Цивильском районах и Канаше. Это позволит создать более 3 тысяч мест для дошкольников. К концу 2021 года министр обещает обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей старше полутора лет. Все это происходит в рамках национального проекта «Демография».

Подробно рассказав об этих и множестве других достижений в сфере образования республики, Сергея Кудряшов резюмировал свой доклад конкретными цифрами: ежегодно результаты государственной итоговой аттестации выпускников школ Чувашии выше среднероссийских по всем учебным предметам. В 2018-м году успешно сдали экзамены по обязательным предметам 99,6% выпускников 11-х классов и 98,9% девятиклассников. Результаты экзаменов 2019-го года сопоставимы с прошлыми годами. При этом в текущем году увеличилась доля участников ЕГЭ, получивших 80 и более баллов по математике профильного уровня и английскому языку. Если в прошлом году было 43 «стобалльника», то в этом году максимальные результаты смогли получить 64 выпускника, из них четыре получили 100 баллов по двум предметам и один - по трем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин проведет встречу с президентом Киргизии
Союз журналистов Украины назвал запугиванием вызов на допрос генпродюсера NewsOne
Ладью допетровской эпохи спасают в Вытегре
Ленобласть и Республика Крым будут совместно развивать агропром
Зеленский подписал указ о создании в Чернобыле «зеленого коридора» для туристов
Черноморский флот опроверг заход сторожевого корабля в зону проведения учений
Диетолог назвала важные факторы для похудения
«Выйдите, разбойник»: Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя с совещания
«Не стоит беспокоиться»: Меркель рассказала о своем состоянии после очередного приступа
В Москву приедет делегация оппозиционных депутатов из Грузии
Историк прокомментировал слова германского журналиста о сносе памятника погибшим на Курской дуге
Пушков предложил ограничить въезд в Россию для грузинской певицы Нино Катамадзе
Украина заявила, что российский корабль зашел в зону учений «Си-Бриз»
Сергея Доренко оштрафовали через неделю после смерти
Манчестер Юнайтед повесил ценник на Погба, не собираясь его продавать
После скандала с британским послом США и Великобритания отменили торговый диалог