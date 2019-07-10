Чувашия: в детский сад с полутора лет!

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-10T15:53:32+03:00

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На заседании Кабинета Министров Чувашии, которое 10 июля провел Глава республики Михаил Игнатьев, заслушан отчет о деятельности Министерства образования и молодежной политики региона за 2018 год. По словам министра Сергея Кудряшова, объем бюджетных расходов по разделу «Образование» составил более 18,1 млрд рублей или 32,4% общего объема консолидированного бюджета Республики. Построены новые учебные заведения, реконструированы и капитально отремонтированы десятки школ, открылись новые. Все школы обеспечены отоплением, водоснабжением, канализацией.

Главный прорыв - в доступности дошкольного образования. В этом году предусмотрено строительство десяти детских садов в Чебоксарах, двух - в Новочебоксарске, по одному - в Комсомольском, Чебоксарском, Цивильском районах и Канаше. Это позволит создать более 3 тысяч мест для дошкольников. К концу 2021 года министр обещает обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей старше полутора лет. Все это происходит в рамках национального проекта «Демография».

Подробно рассказав об этих и множестве других достижений в сфере образования республики, Сергея Кудряшов резюмировал свой доклад конкретными цифрами: ежегодно результаты государственной итоговой аттестации выпускников школ Чувашии выше среднероссийских по всем учебным предметам. В 2018-м году успешно сдали экзамены по обязательным предметам 99,6% выпускников 11-х классов и 98,9% девятиклассников. Результаты экзаменов 2019-го года сопоставимы с прошлыми годами. При этом в текущем году увеличилась доля участников ЕГЭ, получивших 80 и более баллов по математике профильного уровня и английскому языку. Если в прошлом году было 43 «стобалльника», то в этом году максимальные результаты смогли получить 64 выпускника, из них четыре получили 100 баллов по двум предметам и один - по трем.

ИСТОЧНИК KP.RU