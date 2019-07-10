2019-07-10T15:54:54+03:00
Политика

Зеленский подписал указ о создании в Чернобыле «зеленого коридора» для туристов

Украинский лидер заявил, что зону отчуждения нужно показать миру
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский подписал указ о создании в Чернобыле «зеленого коридора» для туристовЗеленский подписал указ о создании в Чернобыле «зеленого коридора» для туристовФото: Павел МАРТИНЧИК
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Чернобыль необходимо показать миру. Соответствующие заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский после подписания указа, которым в зоне отчуждения создается «зеленый коридор» для туристов, а также снимается ряд ограничений.

«Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции», - заявил украинский лидер, подчеркнув, что нужно «показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам».

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, на данный момент исследователи пришли к выводу, что уровень радиации в Чернобыле уже не опасен для людей, в связи с чем начались доработки существующего законодательства, которое позволяет туристам въезжать на территорию отчуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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