2019-07-10T16:18:47+03:00
Происшествия

Приятель утонувшей в Польше российской гандболистки попал под подозрение

Тренер рассказала, что в роковую ночь с девушкой был молодой человек из мужской сборной
Елена АКИМОВА
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Пока точная причина смерти девушки не установленаПока точная причина смерти девушки не установленаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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История со смертью российской гандболистки Екатерины Королевой в Польше до сих пор полна вопросов. Девушка прекрасно плавала, но вечером утонула в озере.

Тренер девушки рассказал, что в ту роковую ночь с ней был друг из мужской сборной. По словам Виталия Волынченко, сейчас парень является одним из подозреваемых в гибели спортсменки.

Он вместе пошли купаться, и именно молодой человек вытащил Eкатерину из воды. Его подозревают в непреднамеренном убийстве.

Тренер отказался называть имя парня, сославшись на то, что еще ведется следствие и не готов ряд экспертиз. Вполне возможно, что это только предположения и после проверки к парню не будет никаких претензий.

Известно, что молодой человек уже вернулся в Россию, но, скорее всего, ему придется вернуться в Пользу для общения с правоохранительными органами, сообщает телеканал "360".

Екатерина королева погибла в ночь на 8 июля. Она прыгнула в озеро Шелонг Малы и на поверхности не появилась. Прибывшим медикам не удалось спасти девушку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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