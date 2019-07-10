2019-07-10T17:15:55+03:00
Общество

Россияне отмечают сбои в работе «ВКонтакте»

На проблемы в работе соцсети жалуются около 80% пользователей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Многие жители России отмечают сбои в работе «ВКонтакте»Многие жители России отмечают сбои в работе «ВКонтакте»Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В среду, 10 июля, жители многих российских городов столкнулись со сбоями в работе социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, около 81% россиян жалуются на сбои в работе сайта, 14% заметили трудности при отправке сообщений и 3% при входе в аккаунт.

Нарушения в работе стали отмечать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Ростова-на-Дону.

Напомним, что вечером 3 июля произошел масштабный сбой в работе популярного мессенджера WhatsApp, а также сосети Facebook и Instagram. Многии не могли отправить фото и видео-сообщения. Особенно сложная ситуация в Москве и Санкт-Петербурге. Аналогичные проблемы были в США, Франции и Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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