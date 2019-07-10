Герасимов обсудил вопросы безопасности с главкомом ОВС НАТО

СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-10T19:03:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 10 июля, в ходе переговоров в Баку глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс обсудили перспективы возобновления диалога военных экспертов и меры по предотвращению инцидентов на линии Россия — НАТО. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО», - говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве обороны отметили, что стороны обсудили такие вопросы как борьба с терроризмом и морским пиратством, а также обстановку в Афганистане и Сирии.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, глава ВС России прибыл в столицу Азербайджана 10 июля. Кроме встречи с Уолтерсом у Герасимова запланирована встреча с военно-политическим руководством Азербайджана.

ИСТОЧНИК KP.RU