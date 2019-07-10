2019-07-10T19:03:57+03:00
Политика

Герасимов обсудил вопросы безопасности с главкомом ОВС НАТО

В Баку состоялись переговоры Глава Генштаба ВС России и Тода Уолтерса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Валерий Герасимов. Фото: Министерство обороны РФВалерий Герасимов. Фото: Министерство обороны РФ
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В среду, 10 июля, в ходе переговоров в Баку глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс обсудили перспективы возобновления диалога военных экспертов и меры по предотвращению инцидентов на линии Россия — НАТО. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения РоссияНАТО», - говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве обороны отметили, что стороны обсудили такие вопросы как борьба с терроризмом и морским пиратством, а также обстановку в Афганистане и Сирии.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, глава ВС России прибыл в столицу Азербайджана 10 июля. Кроме встречи с Уолтерсом у Герасимова запланирована встреча с военно-политическим руководством Азербайджана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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