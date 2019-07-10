Глава Генштаба Вооруженных сил России встретится с главкомом ОВС НАТО

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-10T12:06:35+03:00

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В среду, 10 июля, в Баку глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проведет переговоры с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе пребывания в Баку глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проведет переговоры с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО Тодом Уолтерсом», - говорится в сообщении ведомства.

Глава ВС России прибыл в Баку 10 июля. У Герасимова также запланирована встреча с военно-политическим руководством Азербайджана.

Напомним, в апреле этого года Герасимов провел телефонные переговоры с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО генералом Кертисом Скапарротти. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и обсудили текущее состояние российско-натовского взаимодействия по военной линии.

ИСТОЧНИК KP.RU