2019-07-10T12:06:35+03:00
Политика

Глава Генштаба Вооруженных сил России встретится с главкомом ОВС НАТО

Переговоры состоятся в столице Азербайджана
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Валерий Герасимов. Фото: Министерство обороны РФВалерий Герасимов. Фото: Министерство обороны РФ
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В среду, 10 июля, в Баку глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проведет переговоры с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе пребывания в Баку глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проведет переговоры с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО Тодом Уолтерсом», - говорится в сообщении ведомства.

Глава ВС России прибыл в Баку 10 июля. У Герасимова также запланирована встреча с военно-политическим руководством Азербайджана.

Напомним, в апреле этого года Герасимов провел телефонные переговоры с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО генералом Кертисом Скапарротти. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и обсудили текущее состояние российско-натовского взаимодействия по военной линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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