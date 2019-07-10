2019-07-10T22:53:49+03:00
В мире

Зеленский прокомментировал ситуацию с NewsOne и монополизацию СМИ

Политик пообещал, что "никаких информационных монополий не будет"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Зеленский прокомментировал ситуацию с NewsOne и монополизацию СМИЗеленский прокомментировал ситуацию с NewsOne и монополизацию СМИФото: REUTERS
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не позволит никому в стране монополизировать телевизионное пространство. Также политик пообещал, что "никаких информационных монополий не будет". Данный вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания новой Верховной Рады.

Напомним, ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 состоится телемост, ведущими которого будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Однако его анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Позже генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост, сообщает "РИА-Новости".

Зеленский заявил, что не позволит таким людям, как глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, монополизировать украинское телевидение.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией «дешевым, но опасным пиар-ходом».. По мнению президента незалежной, это направлено на разделение страны «на два табора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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