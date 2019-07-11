Бизнесмен Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде за $108 миллионов
Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал поместье Мaison de Lamite в Палм-Бич (штат Флорида), купленное им у Дональда Трампа в 2008 году, сообщает местное издание The Real Deal. По его данным, общая сумма сделки оценивается в 108,2 миллиона долларов.
Отмечается, что россиянин никогда не жил в поместье, оно несколько лет пустовало, а потом новый владелец снес расположенный на его территории особняк, разделил земельный участок на три части и продал из в разное время.
Первый участок земли был куплен за 34 миллионов долларов в 2016 году, второй — в 2017-м за 37 миллионов, а о продаже третьего за 37,2 миллиона долларов стало известно на днях, 8 июля. Причем Рыболовлев 11 лет назад купил поместье у Трампа за 95 миллионов долларов, а сам республиканец в своё время приобрел его за 41 миллион.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что теперешний президент США на продаже этой виллы российскому бизнесмену заработал около 50 миллионов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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