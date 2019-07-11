2019-07-11T05:25:57+03:00
Политика

Советник Зеленского предложил на Украине переименовать русский язык в «российский»

По словам Потураева, «украинский русский» отличается от «русского русского» грамматически и лексически
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Советник президента Украины по политическим вопросам Никита ПотураевСоветник президента Украины по политическим вопросам Никита ПотураевФото: YouTube
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Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, который баллотируется в Верховную раду от партии «Слуга народа», предложил на Украине переименовать русский язык в «российский», а саму Россию – в Московию.

«Как филолог я хочу сказать, что безусловно «украинский русский» или «русский украинский» уже отличается от «русского русского», - заявил он в эфире телеканала Ukrlife.TV.

По словам Потураева, русский язык на Украине «совсем другой», он отличается от того, на котором говорят граждане России, «грамматически и лексически» даже «не в смысле суржика».

«Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там – российский», - продоложил советник Зеленского.

Потураев напомнил, что в Незалежной есть государственный и «единый» украинский язык, а есть языки национальных меньшинств, в том числе и русский.

«Давайте его так и назовем – русский язык. У нас же русинский есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у тех пусть будет российский. Почему мы боимся? Это же все проактивная история. Можем вообще начать их на своих картах называть Московия. Что нам мешает?» – поделился он своими соображениями с соотечественниками. Стоит отметить, что говорил кандидат в депутаты не на «государственном языке», а по-русски.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Верховная рада 25 апреля приняла закон об украинском языке, а 15 мая он был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал новый закон «языковой инквизицией».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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