AFP: В Греции из-за сильного шторма погибли два туриста из России

СЕГОДНЯ 06:42 2019-07-11T06:54:13+03:00

По данным местной полиции, минувшей ночью на севере полуострова Халкидики погибли не менее пяти иностранцев

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В ночь на четверг, 11 июля, на северные районы Греции обрушился мощный шторм, в результате которого на севере полуострова Халкидики погибли не менее пяти иностранных туристов, в том числе двое россиян, сообщает агентство France Presse со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным греческих правоохранительных органов, на отдыхавших из России упало поваленное сильным ветром дерево. Кроме наших соотечественников, жертвами стихии стали два гражданина Чехии и один турист из Румынии.

Сообщается также, что после шторма в греческие больницы с травмами различной тяжести были доставлены порядка 20 человек.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, минувшей осенью на Кипре погибла супружеская пара из России – 58-летний мужчина и его 48-летняя жена. Арендованный ими автомобиль сорвался со скалы и упал с обрыва высотой 30 метров на скалистом побережье в национальном парке Акамас.

ИСТОЧНИК KP.RU