2019-07-11T08:47:19+03:00
Политика

Климкин дал совет Зеленскому по встрече с Путиным

Глава МИД Украины утверждает, что украинскому лидеру не стоит встречаться с его российским коллегой наедине [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева.

«Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. <…> Какой это будет формат - нормандский, штаты, комбинация, ЕС - об этом можно говорить, - сказал он в эфире телеканала «Общественное ТВ». - Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами".

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Зеленский предложил встречу президенту России Владимиру Путину. При этом он рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов, Великобритании, ФРГ и Франции. Президент Украины даже выбрал место для встречи - в Минске. Он выразил уверенность, что Александр Лукашенко с удовольствие встретит их в столице Белоруссии.

Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Великобритании подтвердили попытку Ирана остановить британский танкер
Интерпол задержал двоих россиян в Уругвае
Блок «Волга» после запуска военных спутников с Плесецка увели на орбиту захоронения
Медведчук допустил подвижки в деле Вышинского после выборов в Раду
Погода в Москве на 11 июля 2019 года: ожидается до +19 и дождь
WSJ: Трамп намерен предложить пост начштаба ВМС США Майклу Гилдею
AFP: В Греции из-за сильного шторма погибли два туриста из России
Запуск ракеты Vega с военным спутником ОАЭ завершился неудачей
«Обокрал армию, всех обокрал!»: В Закарпатье люди прогнали Порошенко с предвыборного митинга
Советник Зеленского предложил на Украине переименовать русский язык в «российский»
CNN: Иранские военные на пяти катерах пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе
Молодой британец пытался проникнуть в спальню к Елизавете II
Бизнесмен Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде за $108 миллионов
В Ozon пояснили сообщения об утечке данных
Оскорбленный Зеленским чиновник грозит подать на него в суд
Работа лондонского аэропорта Гатвик восстановлена после сбоя
В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки
Курс рубля укрепился на фоне заявления главы ФРС США
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года
Зеленский прокомментировал ситуацию с NewsOne и монополизацию СМИ
Новая мусоросортировочная линия заработала в Иваново