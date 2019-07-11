Климкин дал совет Зеленскому по встрече с Путиным
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева.
«Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. <…> Какой это будет формат - нормандский, штаты, комбинация, ЕС - об этом можно говорить, - сказал он в эфире телеканала «Общественное ТВ». - Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами".
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Зеленский предложил встречу президенту России Владимиру Путину. При этом он рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов, Великобритании, ФРГ и Франции. Президент Украины даже выбрал место для встречи - в Минске. Он выразил уверенность, что Александр Лукашенко с удовольствие встретит их в столице Белоруссии.
Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске.
ИСТОЧНИК KP.RU