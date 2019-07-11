МИД России: Москва призывает Вашингтон к диалогу между военными для понимания намерений обеих сторон

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-11T14:03:19+03:00

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что утверждения США о возможности удара Россией по США ядерным зарядом малой мощности не имеют ничего общего с российской военной доктриной

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Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что Россия призывает Соединенные Штаты к прямому диалогу между военными экспертами по теме стратегической стабильности, чтобы стороны лучше понимали намерения друг друга. Такое заявление он сделал на парламентских слушаниях "Обеспечение стратегической стабильности в условиях изменения мировой архитектуры безопасности: парламентское измерение".

По словам Рябкова, американские военные пытаются "приписать" России доктрину "эскалации для деэскалации", которая подразумевает применение ядерного оружия для поворота в свою пользу конфликта с применением обычных вооружений. Данные заявления со стороны Вашингтона не имеют ничего общего с российской военной доктриной, почеркнул представитель МИД РФ.

Сайт kp.ru писал, что американский президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещал размещение СССР и США баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил об ответных зеркальных мерах со стороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU