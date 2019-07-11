Полиция Польши разыскивает пропавшего российского мальчика

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-11T14:28:30+03:00

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В Польше активно ведутся поиски пятилетнего российского мальчика Давида Жуковского. Об этом журналистам сообщала представительница местной полиции Катажина Зых в четверг, 11 июля.

«Мы ведем активные поиски. Используются все силы, вертолеты, беспилотники, проверяются адреса всех знакомых», - сказала она.

Как сообщается, мальчик пропал вечером в среду, 10 июля, в населённом пункте Гродзиск-Мазовецкий. Он был с отцом, который забрал сына и увез на машине. Позже тело 32-летнего мужчины было найдено на железнодорожных путях. Отца ребенка насмерть сбил поезд.

Машина отца была найдена в трех километрах от места трагедии.

Напомним, накануне, в польском Старе-Яблонки 20-летняя российская гандболистка Екатерина Королёва утонула в водоёме рядом с игровыми кортами. Прокуратура Польши открыла дело по статье «Непредумышленное убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU