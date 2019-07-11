Путин: Россия никогда не отказывалась от расширения Нормандского формата

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-11T16:13:05+03:00

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Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но говорить о новой встрече можно будет говорить только после окончательного формирования правительства Украины и выборов в парламент незалежной. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин

«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата», - сказал российский лидер, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры в присутствии лидеров Великобритании, США, ФРГ и Франции.

Однако Путин отметил, что нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены. «Это очевидная вещь», - подчеркнул он.

«Более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны», - сказал российский президент, добавив, что не знает, как на предложение лидера незалежной отреагируют другие участники.

Напомним, 7 июля, Зеленский на своей странице в фейсбуке предложил Путину встретиться на нейтральной территории в Минске обсудить «чей Крым, кого там нет на Донбассе» в компании с президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мэй, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение главы незалежной имеет право на существование, однако существуют действующие форматы урегулирования украинского кризиса.

ИСТОЧНИК KP.RU