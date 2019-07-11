2019-07-11T19:15:33+03:00
Политика

Путин по телефону поговорил о Донбассе с Зеленским

Переговоры прошли по инициативе Украины
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Владимир Путин впервые пообщался с Зеленским.Владимир Путин впервые пообщался с Зеленским.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимир Путин впервые поговорил с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Телефонная беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, их разговор касался урегулирования ситуации в Донбассе и совместной работе по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.Также лидеры двух стран обсудили возможность продолжения контактов в "Нормандском формате".

Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но говорить о новой встрече можно будет говорить только после окончательного формирования правительства страны и выборов в парламент Незалежной. Однако российский лидер отметил, что встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.

Напомним, Владимир Зеленский на прошлой неделе предложил Путину встретиться на нейтральной территории и обсудить "чей Крым, кого там нет на Донбассе".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В РСТ допускают случаи нового банкротства туркомпаний
Зеленскому показали первую жертву ВСУ за время его президентства
Полиция Гибралтара взяла под арест капитана танкера Grace 1
Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова
Россия и Белоруссия могут отказаться от роуминга уже в сентябре
В Подмосковье мужчина прожил с одним полушарием мозга 60 лет
Кличко подтвердил намерения Зеленского изменить руководство Киевом
Правительство утвердило проект закона о либерализации ОСАГО
Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%
Телемост Киев - Москва все-таки состоится 12 июля
МИД РФ: напряженность вокруг ядерной сделки связана с антииранскими настроениями в Вашингтоне
Новую куклу «Барби» сделают астронавтом
Парламент Украины снова отказался отправить в отставку главу МИД Климкина
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае: погибли 8 человек
Суд ЕС отменил санкции против Виктора Януковича и ряда его соратников
Туроператор возьмет на себя расходы по отправке в Россию погибших в Греции туристов