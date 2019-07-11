Путин по телефону поговорил о Донбассе с Зеленским
Владимир Путин впервые поговорил с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Телефонная беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, их разговор касался урегулирования ситуации в Донбассе и совместной работе по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.Также лидеры двух стран обсудили возможность продолжения контактов в "Нормандском формате".
Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но говорить о новой встрече можно будет говорить только после окончательного формирования правительства страны и выборов в парламент Незалежной. Однако российский лидер отметил, что встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.
Напомним, Владимир Зеленский на прошлой неделе предложил Путину встретиться на нейтральной территории и обсудить "чей Крым, кого там нет на Донбассе".
ИСТОЧНИК KP.RU