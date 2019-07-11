Полиция Гибралтара взяла под арест капитана танкера Grace 1

СЕГОДНЯ 19:20 2019-07-11T19:20:00+03:00

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Королевская полиция Гибралтара взяла под арест капитана и старшего помощника задержанного неделю назад танкера Grace 1, который вез сырую нефть из Ирана. Арестованным вменяется в вину в провоз нефти в Сирию в обход санкционного законодательства Европейского Союза.

Представитель королевской полиции Гибралтара сообщил, что с танкера были изъяты документы и электронные устройства.

Издание Gibraltar Chronicle уточняет, что задержанные были допрошены, но на данном этапе расследования никаких обвинений предъявлено не было.

Напомним, в четверг, 4 июля, власти Гибралтара сообщили о задержании Grace 1, объяснив свои действия тем, что танкер нарушил нефтяное эмбарго. Позже Суд Гибралтара продлил задержание до 19 июля.

В связи с инцидентом в Гибралтарском проливе посол Великобритании был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где ему был выражен решительный протест. Тегеран назвал подобные действия актом пиратства со стороны Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU