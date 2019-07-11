Зеленскому показали первую жертву ВСУ за время его президентства
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой за время президентства Владимира Зеленского погибшей мирной жительнице. По его словам, она скончалась в поселке Гольмовский в Горловке, получив ранение в сердце.
"Владимир Зеленский, на этих кадрах — первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса. Черный список начался..." — написал Сладков в социальной сети.
При этом журналист назвал Зеленского кровожаднее экс-президента Незалежной Петра Порошенко.
"Только за сегодня более трёхсот снарядов, преимущественно 120 мм выпущено по территории республики! Итог, разрушено два десятка домов, погибла мирная женщина", - написал корреспондент.
На днях Главное следственное управление СК России возбудило еще 5 уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Причина: новые факты артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска.
ИСТОЧНИК KP.RU
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