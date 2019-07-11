2019-07-11T21:56:18+03:00
Общество

Генпрокуратура признала НПО "Всемирный конгресс украинцев" нежелательной

Организация, по мнению ведомства, представляет угрозу основам конституционного строя России
Григорий ЛЕОРДА
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Генпрокуратура приняла решение одним днем.Генпрокуратура приняла решение одним днем.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории нашей страны деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев"). НПО является канадским.

"Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что такое решение принято после изучения "поступивших материалов". Их в генпрокуратуру принесли в четверг, 11 июля.

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - добавили в ведомстве.

Ранее схожей участи удостоились американская НПО Pacific Environment (Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов) и "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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