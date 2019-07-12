В США задумались о санкциях против Китая из-за импорта иранской нефти

СЕГОДНЯ 06:47 2019-07-12T07:11:25+03:00

По данным американской администрации, КНР в июне приобрела более миллиона баррелей «запретной» нефти из Ирана

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В администрации Соединенных Штатов не исключают возможности ввести санкции против Китая в качестве «наказания» за импорт иранской нефти: по данным американских чиновников, в июне КНР приобрела более миллиона баррелей «черного золота» из Ирана, что в Белом доме расценили как нарушение американских нефтяных санкций против Тегерана.

Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает издание Politico. По данным его собеседников, на введении ограничений в отношении китайских компаний, несмотря на «строгие предупреждения» Вашингтона покупающих иранскую нефть, настаивают «ястребы» в американской администрации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Минфин США предупредил Германию, Британию и Францию, чтобы даже не пытались торговать с Ираном, пригрозив Европе санкциями. До этого госсекретарь Майк Помпео объявил, что Штаты решили полностью отказаться от исключений по «нефтяным» антииранским санкциям.

ИСТОЧНИК KP.RU