Зеленский рассказал, какой вопрос был ключевым в его первом телефонном разговоре с Путиным

СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-12T07:49:11+03:00

Президенты двух стран обсудили тему украинских моряков, арестованных за нарушение границы в Керченском проливе

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Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что во время его первого телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным ключевым был вопрос об украинских моряках, арестованных за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам телефонных переговоров, состоявшихся накануне, 11 июля.

Также отмечается, что Путин и Зеленский рассмотрели возможность возобновления переговоров в нормандском формате.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что беседа Путина и Зеленского прошла по инициативе Киева. Эти переговоры стали первым контактом Москвы и Киева на высшем уровне после смены главы украинского государства.

ИСТОЧНИК KP.RU