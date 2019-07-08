2019-07-08T08:41:22+03:00
В мире

Власти Венесуэлы и оппозиция объявили о начале новых переговоров

Вопросы, которые будут обсуждаться в Барбадосе, держатся в тайне, но, возможно, речь может идти о проведении досрочных выборов
Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)
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Многие венесуэльцы, причем уже и в оппозиции, начали уставать от самопровозглашенного главы государстваМногие венесуэльцы, причем уже и в оппозиции, начали уставать от самопровозглашенного главы государстваФото: REUTERS
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Не устают вести диалог представители Николаса Мадуро и их политические противники. В воскресенье вечером глава парламента Хуан Гуайдо объявил, что уже в ближайшее время его соратники примут участие в новых переговорах с официальными властями в островном государстве Барбадос. Эта встреча должна стать продолжением тех контактов, которые были начаты еще в Норвегии.

И чависты и их противники начали попытки сближения еще в мае этого года, когда стало ясно, что ни одна из сторон не может победить во внутриполитическом противостоянии. Вернее, чавистам и не надо было ничего выигрывать - они и так оставались у власти, правда под жесткими американскими санкциями. А в это время оппозиция окончательно утратила тот "революционный запал", который имела после массовых демонстраций в январе и феврале этого года и нуждалась хоть в какой-то "победе". Сам диалог проходил в Норвегии, и стал первым прямым контактом представителей двух лагерей с момента начала кризиса.

До этого при посредничестве скандинавской страны прошли два раунда, а 1 июля должен бы начаться третий. Однако из-за якобы имевшего места убийства военной контрразведкой Боливарианской Республики капитана 3-го ранга Рафаэля Акосты, обвиненного в госизмене, команда Гуайдо решила не принимать во встрече участие. Еще в субботу самопровозглашенный глава государства отрицал возможность возобновления контактов, однако, в последний момент изменил свою позицию.

Теперь на Барбадосе чавистов и оппозицию ждет новый раунд. Правда он не будет легким ни для одной из сторон. Гуайдо подчеркнул, что не собирается отклоняться от своих "трех заповедей", о которых твердит с самого начала "президентства" - прекращение "узурпации" (Мадуро), переходное правительство и свободные выборы. Понятно, что нынешнему главе государства в это схеме места просто нет, поэтому тезисы оппозиции не устраивают власти в Каракасе, для которых фигура Мадуро является консолидирующей.

Однако есть риторика, а есть и реальная жизнь. Пока чаша весов склоняется в сторону чавистов, ведь прошло уже больше полугода с момента "присяги" Гуайдо, а он не то что не в кабинете президентского дворца, но и даже не на "пороге". Многие венесуэльцы, причем уже и в оппозиции, начали уставать от самопровозглашенного главы государства, а иностранные правительства не горят особым желанием ему помогать. Признать-то они Гуайдо признали, но вот дела в большинстве своем ведут до сих пор с Мадуро, и даже в вопросе аккредитации "настоящих" послов от лица оппозиции существуют огромные проблемы.

У чавистов тоже не все так просто. Американские санкции серьезно "потрепали" местную экономику, которая была в значительной степени завязана на экспорт "черного золота" в США. Теперь же Каракас не только ищет новых поставщиков, но и вынужден находить "лазейки", чтобы банально получить деньги от продажи сырья, ведь все переводы блокируются Вашингтоном. Возможно, что сторонники Мадуро и идут на диалог, пытаясь через оппозицию убедить Белый дом смягчить ограничения.

Вопросы, обсуждающиеся на переговорах, держатся в тайне, но по слухам речь может идти о проведении досрочных выборов в Национальную ассамблею, контролируемую оппозицией и на пост главы государства. Впрочем, все стороны отвергают возможность какого-либо соглашения о новом голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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