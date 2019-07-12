Береговая охрана США опубликовала видео задержания судна с тоннами кокаина

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-12T12:13:03+03:00

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В международных водах Тихого океана Береговая охрана Соединённых Штатов задержала самоходное полупогруженное судно, на борту которого находилось более семи тонн кокаина стоимостью около 232 миллионов долларов.

Спецоперация прошла 18 июня. Видео задержания контрабандистов было опубликовано в Youtube в пятницу, 12 июля.

В пресс-службе Береговой охраны заявили, что всего с мая по июль этого года в международных водах Тихого океана было задержано более 14 судов контрабандистов, конфисковано более 17 тонн кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму 569 миллионов долларов.

Напомним, что в июне этого года береговая охрана США нашла 16,5 тонн наркотиков на борту судна в порту Филадельфии, штата Пенсильвания. Стоимость партии оценивается примерно в один миллиард долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719805" frameborder="0"></iframe> Береговая охрана США перехватила подлодку и семь тонн кокаина.

ИСТОЧНИК KP.RU