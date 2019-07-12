Пожар в Госархиве в Москве потушен

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-12T16:01:34+03:00

Пожар в Госархиве в Москве 12 июля 2019 года локализовали к трем часам дня

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Пожарные ликвидировали возгорание в Российском государственном архиве литературы и искусства. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве.

"Вызов поступил в 13 часов 23 минуты. Было установлено, что на четвером этаже пяти этажного административного здания происходит загорание бумажной продукции на площади 10 квадратных метров. Люди из здания были выведены до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - сообщили "КП" в ведомстве.

К трем часам дня пожар по адресу улица Выборгская, дом 3, корпус 1 локализован. Известно, что к этому времени огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

Заметим, Российский государственный архив литературы и искусства является самым крупным в нашей стране хранилищем данных по истории русского искусства - литературы, художественного искусства. Сотрудники организации уверяют, что огонь не уничтожил ценные документы.

В Москве загорелся государственный архив литературы и искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU