2019-07-12T17:30:57+03:00
В мире

Украинский доброволец приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера

Виталий Маркив вину не признал
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Виталий Маркив Вину так и не признал.Виталий Маркив Вину так и не признал.
Изменить размер текста:

Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство своего соотечественника. Им являлся итальянский репортер Андреа Роккелли. Маркив имеет два гражданства и на первой родине участвовал в боевых действиях. Во время минометного обстрела в 2014 году, которым он руководил, погибли два человека.

На оглашении приговора, которое транслировал новостной канал Rainews24, были родственники убитого, посол Украины в Италии. Бывший военный свою вину не признал. Решение суда еще может быть обжаловано.

Виталия задержали только в 2017 году в Италии, когда он приехал навестить мать. На момент ареста нацгвардеец был заместителем командира взвода первого батальона "Национальной гвардии". Сайт kp.ru сообщал о том, что власти Киева потратили на адвокатов для Маркива 826 тысяч гривен (около 2 миллионов рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Антуан Гризманн перешел в "Барселону": клуб заплатил "Атлетико" 120 млн евро
Экс-сотрудник спецслужб США объяснил последствия прослушки голосовых команд Google
В первые в истории ВС Испании генералом стала женщина
Медведев предлагает ввести уголовную ответственность за аферы на торгах по госконтрактам
«Пророссийский реванш»: Порошенко прокомментировал предложение Зеленского о люстрации
МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы за 2017-2018 годы
Путин поздравил Гитанаса Науседу со вступлением в должность президента Литвы
Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана из-за тропического шторма «Барри»
Министр культуры вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина
Зеленский заключил пари с мэром Днепра на строительство моста
Пожар в Госархиве в Москве потушен
Греция признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Стало известно, что россияне думают о Грузии
Центробанк уверен, что международные платежные системы продолжат работу в России
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в американском штате Вашингтон
Послы G7 не поддержали законопроект Зеленского о люстрации окружения Порошенко
Центробанк определил курс доллара и евро на выходные
МИД ФРГ: Берлину не получал предложений о расширении «Нормандского формата»
Путин встретился с Совбезом после телефонного разговора с Зеленским