Украинский доброволец приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-12T17:30:57+03:00

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Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство своего соотечественника. Им являлся итальянский репортер Андреа Роккелли. Маркив имеет два гражданства и на первой родине участвовал в боевых действиях. Во время минометного обстрела в 2014 году, которым он руководил, погибли два человека.

На оглашении приговора, которое транслировал новостной канал Rainews24, были родственники убитого, посол Украины в Италии. Бывший военный свою вину не признал. Решение суда еще может быть обжаловано.

Виталия задержали только в 2017 году в Италии, когда он приехал навестить мать. На момент ареста нацгвардеец был заместителем командира взвода первого батальона "Национальной гвардии". Сайт kp.ru сообщал о том, что власти Киева потратили на адвокатов для Маркива 826 тысяч гривен (около 2 миллионов рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU