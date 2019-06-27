Вахтанг Кикабидзе: Я первым приеду в Москву на концерт в честь нашего примирения

Известный своими острыми высказываниями в адрес России артист, которого, не смотря на это, продолжают любить во всем бывшем СССР, встретился с журналистом «КП» в Тбилиси, и рассказал — что думает об антироссийских митингах в своей стране и помирятся ли когда-нибудь Тбилиси и Москва.

«Я ЗНАЮ, ЧТО МЕНЯ В РОССИИ ЛЮБЯТ»

- Вахтанг Константинович, в нашей Госдуме вас уже упрекнули, что люди культуры должны соединять народы, а вы своими резкими заявлениями в адрес России разъединяете.

- Человек должен быть гражданином своей страны. Особенно когда страна маленькая. Человек должен осознавать, что он временное явление, что он не должен оставлять за собой грязных хвостов. Человек не имеет права мешать другому человеку, портить ему жизнь. То, что сегодня происходит, это очень старая история. Я ни в коем случае не имею в виду народ – ни российский, ни грузинский. Все гадости идут от политиков.

Мы православные страны – Россия и Грузия. У меня отец в 1942-м погиб в Керчи, и я не мог представить, что я увижу российский танк у нас. Мы жили все вместе. Люди друг друга уважали. Но всегда чувствовалось давление «старшего брата».

- Но старший брат давал вам работу.

- Да, у меня основная работа была в России. Я петь ездил в Россию. Я знаю, что меня там любят. В свое время ваш журналист Соловьев сказал, что Вахтанга мы кормили, давали работу. Никто мне ее не давал. Билеты продавались официально. Если люди не хотели, насильно их никто не загнал бы на концерт. И вдруг все поменялось. Я свидетель, как выгоняли грузин багажным самолетом из Москвы, когда началось очередное недоразумение между странами (во время грузино-абхазского конфликта, – В. В.) Когда мы первый раз увидели этот самолет, из которого люди выходили с чемоданами, сумками, на меня это страшно подействовало.

У меня трое внуков и одна правнучка. Когда в 2008 году танки подошли к Гори, мне пришла телеграмма - президент России награждает меня орденом Дружбы народов. Если бы я орден взял, мне было бы стыдно смотреть внукам в глаза. Потому что мы все сидели у телевизора и видели, как тяжелая артиллерия входит к нам. Я отказался. И с 2008 года я ни в одном российском городе не был. Я очень много писем получаю из России с тех пор. Пишут: это всего лишь политика. Но я-то гражданин. Человек не должен петь тому человеку, который его побил.

Но я очень скучаю по своим русским песням. Когда мне хочется петь, я еду на Украину и пою там по-русски. Сначала было очень тяжело с работой, но сейчас я очень много езжу. Мне уже 81 будет через полмесяца. Выступаю в Средней Азии, в Прибалтике, на Украине, где угодно. Из России пишут: почему вы к нам не приезжаете? Но хлеб, политика, вода, свет, люди, отношения соседей – это все одно целое. Без этого жизни не может быть.

Вахтанг Кикабидзе: "Человек не должен петь тому человеку, который его побил".Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Говорили, что вы тайно приезжали в Москву на концерт.

- Вранье это. Зачем придумывать такие вещи. Когда я отказался от ордена, очень близкие мои якобы друзья – российские артисты - говорили гадости. Я рта не открывал. Сейчас многие приезжают, звонят. Когда у меня был в Киеве большой концерт, вдруг на сцену вышел Кобзон Иосиф покойный. К микрофону подошел и говорит: Буба, это не я писал. Я сделал вид: ну, дай бог тебе здоровья. Когда Лещенко написал, что если Кикабидзе такой патриот, пусть берет автомат и в нас стреляет, - он тоже отказался. А я ничего не говорил о них. Ты встречаешься, обнимаешься, целуешься, и вдруг…

«ПОТОМ ПРИЕДЕТ ГЕНЕРАЛ КАКОЙ-НИБУДЬ»

- Подождите, но логика Лещенко понятна — если, по-вашему, мы - страна-оккупант, получается, вы готовы в нас стрелять. Или благословите тех, кто будет стрелять в российских солдат.

- Никакой логики в этом нет. Это оккупация. Теперь эта гадость произошла в Тбилиси.

- Да русского депутата пригласили. А потом сами же выгнали. И Россия виновата?

- Я же не только Россию обвиняю. Неожиданно для всех вдруг приезжает делегация. И (в грузинском парламенте, - В. В.) на месте спикера садится Гаврилов, которого знают по абхазской войне.

- Но Гаврилов отрицает, что вообще был в Абхазии!

- Конечно, будет отрицать. Все всегда отрицают! Я уверен, что его (в кресло, - В.В.) посадили, он сам бы не сообразил туда сесть. Но кто-то же его посадил?

- Не русские же!

- Не русские. Но грузин, который подыгрывает (России, - В.В.) из правительства. Вот в чем дело.

- А зачем выгонять его, он вообще-то гость, официальный представитель России. Это абсолютно не по-кавказски!

- И сколько можно это терпеть?! Вот он приехал, уехал. Потом второй гость приехал. Потом приедет генерал какой-нибудь.

- Вы сами их приглашаете!

- Об этом и идет здесь вся эта канитель. Наезжают на тех, кто пригласил.

- А Россия тут при чем?!

- Россия ни при чем.

Вахтанг Кикабидзе у себя дома.Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Так зачем же Гаврилова из стакана облили и с позором выставили из страны? Давайте объективно, Вахтанг Константинович.

- Давайте. Вот привозят ко мне гостя, который не имеет права приезжать сюда, по нашим понятиям. Потому что он поддерживал отделение Абхазии от Грузии. Пригласили. Народ не спрашивают. Наши допустили большую ошибку. Зачем ты тащишь в парламент, где правительство Грузии якобы думает о нашей хорошей жизни.

- Это ваше внутреннее дело.

- Это не Иванов, Петров, это внутреннее дело. Из-за этого и началось.

- А извиниться перед нашей делегацией? Они-то точно ни в чем не виноваты.

- Наверное, кто пригласил, те и извинились.

- А те, которые набросились на делегацию?

- Возмущенные люди.

- Это их оправдывает?

- А если я завтра приеду в Москву и в парламенте сяду в кресло и начну говорить, что Россия – оккупант, что, не вышвырнут меня? Конечно, вышвырнут.

- Не думаю. Вас аккуратно посадят на самолет.

- Полно вам, разве я не знаю политиков?! Я в Абхазии был, когда война шла. Я это все знаю навыворот. Двоюродный брат у меня погиб там, в окружение попал к северокавказцам. И себя взорвал, понимал, что с ним станет в плену. Есть какие-то этические вещи, которые нельзя позволять себе. Что Гаврилов за дипломат?

- Он депутат.

- Да, православный коммунист. Это тоже было продумано в Кремле.

- Оплошность «мечтателей» (правящая партия Грузии, - В.В.) спланировали в Кремле?

- Есть такая версия в Грузии, что парламент наш играет русскую игру. Во власти нашей есть какой-то ведущий, кто там командует, он российский, а не наш по мышлению... Грузия – очень гостеприимная страна. И это наш минус.

«КАК СААКАШВИЛИ РАЗВЯЗАЛ ВОЙНУ?»

- Минус?!

- Да, я так считаю. Потому что мы принимаем гостей, провожаем, не вдаемся – почему, зачем… Главное для нас - чтобы гость был доволен. Чисто кавказская традиция.

- В России это считается вашим огромным плюсом.

- Мы из-за этого много теряем. Мы не умеем сразу ударить кулаком по столу. И когда начало раздваиваться общество, я понял - игра идет по законам Кремля.

- А в чем она заключается?

- Чтобы довести Грузию до такого положения, чтобы она попросила Россию: помогите нам! И тогда они придут и помогут.

- А разве русские уже не помогли? Сюда едут миллионы туристов, приезжают русские инвесторы, приносят вам деньги, покупают «Боржоми», винные заводы, энергетику – разве это плохо?

- Хорошо, когда две страны сотрудничают и друг друга уважают. А у нас с Россией нет уважения. Здесь (российский, - В.В.) сапог. Как только что-то произойдет, он давит, вводит запреты «пока грузины в себя не придут».

- То есть, ваши власти легли под Россию?

- А как по другому сказать, если человек, который командует страной, говорит – что войну (в 2008-м, - В.В.) начала Грузия? Нормальный человек может в это поверить? Как могла сказать то же самое и наш президент!?

- Но она сказала, что Россия – враг и оккупант.

- Это она сейчас. А до этого говорила – «мы начали войну». Она все время меняет свои мнения...

Цхинвал, август 2008 года. Южноосетинские ополченцы на БМП.Фото: Александр КОЦ

- Подождите, но 8 августа 2008 года в атаку пошли грузинские войска!

- Я тоже пошел бы. Там все время третировали несчастных жителей...

- Выходит, войну развязал все-таки Саакашвили.

- Как Саакашвили развязал, когда уже все знали, что танки стоят около (Рокского, - В.В.) тоннеля?

- То есть Саакашвили не начинал войну?

- Его убили бы здесь сами же грузины. Как он мог начать войну с Россией?

- Но даже Европа признала его зачинщиком.

- Европа признала, потому что Россия огромная, сильная, с большими деньгами и сильной пропагандой. Это серьезная страна. А Грузия – что?!

«ОДНАЖДЫ МЫ ПОМИРИМСЯ И Я ПЕРВЫЙ СПОЮ»

- Зачем этот митинг с оскорбительными и неприличными лозунгами?

- Владимир, не могут они свою позицию смягчить. Слишком много грузин погибло в 2008 году. Как они могут сказать мягче? У них это здесь (показывает на сердце, - В.В.) сидит.

- Но почему вы не предъявляете к Турции те же претензии? Она забрала в свое время раза в два больше ваших территорий…

- Да.

- Почему тогда вы не предъявляете туркам то же самое, что и России?

- Потому что грузины не агрессоры по своей натуре. Если они начнут, турки тоже встанут… Я хочу сказать одно - если бы Путин разрешил бы вопрос с Абхазией, его фотографии в каждом грузинском доме висели бы.

- А куда абзахов бы дели?

- Абхазы – пришедший народ. Какие абхазы?

- Куда бы вы их дели?

- Ну, там и жили бы.

Грузино-абхазский вооруженный конфликт, 1992 год. Абхазские ополченцы во время наступления на Сухуми. Фото Соловьев Андрей/Фотохроника ТАСС

- Они с вами не хотят.

- В том то все и дело, что не хотят. Потому что им дали российские паспорта.

- Не из-за паспортов. Они вообще не хотят.

- Тогда я так скажу - в Москве очень много мусульман живет. Если завтра мусульманин скажет, что вот этот район мой, мусульманский. Потому что я здесь живу. «Мимино» когда снимали, о чем был фильм? О том, что человек должен находиться на своей родине.

- Если русские туристы отсюда уйдут, вы останетесь с арабами, турками.

- Да. Останемся. Но это мне думать об этом, правильно? Может, я сяду, подумаю, скажу, да, ты Володя был прав. Или скажу нет, - мы правильно сделали.

- Народы часто мирят художники, поэты, артисты. Неужели нельзя подумать – как найти что-то общее, а не говорить только о том, что разъединяет…

- А вы думаете, я не ищу? Но ни один деятель искусства из России мне это не говорил. Вот в чем дело. Или вы имеете в виду, что я должен первый начать? Нет, неправильно это. Если бы я был завоевателем первый шаг был бы мой.

- В российских соцсетях пишут – Кикабидзе продался американцам. Он говорит о русских как об оккупантах.

- Раньше, когда мы за девочками ухаживали пацанами, дрались страшно. Но после драки мирились все, и шли кушать самые дешевые пирожки. Мы шли за пирожками в синяках, но опять братьями. А с нами знаете как будет? Однажды мы помиримся. И если буду жив, в чем очень сомневаюсь, я первый приеду на концерт во имя этого великого мира. И буду петь. Я очень люблю российский народ. Очень. В школе у меня всегда пятерка была по русскому языку, остальные двойки.

И люди наших стран, по моему мнению, должны жить с песней, с цветами, без стрельбы, ратуя за свою страну. А так у нас одни неприятности. Дошло до того, что я часами смотрю «Animal planet». Потому что я знаю, что если волк кушает кого-то, он голодный. Он лишнего не поест. Это самая честная жизнь. Не среди людей. А в джунглях. В лесу.

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