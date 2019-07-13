В Сомали боевики атаковали отель, погибли десять человек

СЕГОДНЯ 03:44 2019-07-13T04:10:01+03:00

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Вечером в пятницу, 12 июля, вооруженные боевики атаковали отель в сомалийском городе Кисмайо, в результате погибли не менее десяти человек, передает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что нападавшие с автоматами ворвались в «серьезно укрепленную» гостиницу после того, как взорвали у входа в здание заминированный автомобиль, которым управлял террорист-смертник. На месте работают правоохранительные органы страны, туда же съезжаются машины «Скорой помощи». Точное число пострадавших пока неизвестно, сообщается о нескольких десятках раненых.

По данным телеканала, среди погибших – региональные политики и чиновники, старейшины племен и журналисты. В момент атаки в отеле проходило в отеле совещание.

Ответственность за нападение уже взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб», боевики которой нередко совершают теракты в Сомали. Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 июня в столице страны Могадишо взорвались два заминированных автомобиля. Первый взрыв прогремел на перекрестке возле КПП недалеко от здания сомалийского парламента, второй – рядом с дорогой, ведущей к аэропорту. Тогда погибли девять человек, еще 25 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU