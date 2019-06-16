Жертвами теракта в столице Сомали стали девять человек, 25 пострадали

СЕГОДНЯ 04:34 2019-06-16T04:52:41+03:00

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В субботу, 15 июня, с сомалийской столице Могадишо взорвались два заминированных автомобиля, в результате погибли по меньшей мере девять человек, еще 25 получили ранения. Пострадавших доставили в больницы.

Первый взрыв, по словам комиссара полиции Сомали, прогремел на перекрестке возле контрольно-пропускного пункта недалеко от здания парламента страны, второй – рядом с дорогой, ведущей к аэропорту, сообщает агентство Reuters. При взрыве погиб террорист-смертник, который находился за рулем одной из заминированных машин.

Силы безопасности Сомали задержали его сообщника, тоже пострадавшего при теракте. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аль-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»).

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 мая в Могадишо взорвался автомобиль возле президентского дворца, а за несколько дней до этого начиненная взрывчаткой машина врезалась в здание сомалийского правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU