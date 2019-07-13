2019-07-13T07:26:21+03:00
В мире

Лидер "Хезболлы" заявил о попытках властей США начать переговоры

По словам Хасана Насраллы, администрация американского президента Дональда Трампа стремится открыть каналы связи с группировкой в Ливане через посредников
Александр ДЖУМАЕВ
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Ранее на этой неделе американские власти ввели санкции в отношении трех членов движения "Хезболла"Ранее на этой неделе американские власти ввели санкции в отношении трех членов движения "Хезболла"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что США намерены открыть каналы связи с группировкой. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Администрация Трампа стремится открыть каналы связи с "Хезболлой" в Ливане через посредников", - приводит агентство слова Насраллы. Лидер "Хезболлы" при этом не стал уточнять подробностей этого процесса и намерений Вашингтона.

Ранее на этой неделе американские власти ввели санкции в отношении трех членов движения "Хезболла". В список попали члены парламента Ливана Амин Шерри и Мухаммад Раад, а также представитель партии, отвечающий за вопросы безопасности, Вафик Сафа. По данным американских властей, эти люди пытались использовать свое положение в ливанском парламенте, чтобы лоббировать цели "Хезболлы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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