Стало известно о скандале из-за гримерной с участием Светланы Лободы

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-13T08:46:55+03:00

Как сообщают СМИ, певицу не устроило, что организаторы фестиваля "Белые ночи" не предоставили ей отдельную гримерную

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Известная певица Светлана Лобода оказалась недовольной тем, что на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале "Белые ночи" ей не предоставили отдельную гримерную. Об этом сообщает агентство "Невские новости".

Сообщается, что организаторы фестиваля столкнулись с нехваткой гримерных, из-за чего артистам пришлось тесниться по несколько человек в одном помещении. Помимо этого, начало концерта было задержано как минимум на полчаса, а главного хедлайнера дня Томми Айоми заменил бывший участник Deep Purple Глен Хьюз.

Сама певица пока не прокомментировала информацию о скандале с ее участием.

Международный фестиваль популярной музыки "Белые ночи" проводится в Санкт-Петербурге с 1992 года. Данное мероприятие является одним из крупнейших фестивалей поп-музыки в России и Восточной Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU