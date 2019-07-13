Стало известно о скандале из-за гримерной с участием Светланы Лободы
Известная певица Светлана Лобода оказалась недовольной тем, что на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале "Белые ночи" ей не предоставили отдельную гримерную. Об этом сообщает агентство "Невские новости".
Сообщается, что организаторы фестиваля столкнулись с нехваткой гримерных, из-за чего артистам пришлось тесниться по несколько человек в одном помещении. Помимо этого, начало концерта было задержано как минимум на полчаса, а главного хедлайнера дня Томми Айоми заменил бывший участник Deep Purple Глен Хьюз.
Сама певица пока не прокомментировала информацию о скандале с ее участием.
Международный фестиваль популярной музыки "Белые ночи" проводится в Санкт-Петербурге с 1992 года. Данное мероприятие является одним из крупнейших фестивалей поп-музыки в России и Восточной Европе.
ИСТОЧНИК KP.RU