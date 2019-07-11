Режиссер фильма об Украине начал получать угрозы в свой адрес

СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-11T10:12:08+03:00

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Игорь Лопатенок, который вместе с оскароносным Оливером Стоуном снял фильм «В борьбе за Украину», рассказал об угрозах, которые стали ему поступать.

Сразу после трейлера картины режиссера начали «обвинять во всех смертных грехах». Упреки и откровенные угрозы посыпались в первую же ночь, но Лопатенка это не пугает – он уверен, что в Сети пишут те, кто не способен встать с дивана и начат действовать.

- Естественно, на Украине меня обвиняют во всех смертных грехах и желают гореть в аду. Но сила на стороне правды. Она все равно найдет свою дорогу к зрителю, — сказала телеканалу «360» документалист.

Он уверен, что говорить о большой политике очень сложно. В фильме показаны люди, которые богаты и имеют реальную власть, они будут разозлены, но было решено показать реальную ситуацию. И Оливер Стоун и с команда прекрасно понимали, что им придется оперировать геополитическим инструментами и иметь дело с силами, которым они подчиняются.

Премьера фильма «В борьбе за Украину» намечена на 13 июля. На телеканале «112. Украина» документальную работу покажут в 21:00. В России лента будет продемонстрирована 19 июля на телеканале «Россия -1» в 21:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU