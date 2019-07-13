Директор телеканала "112 Украина" призвал украинские власти осудить действия против канала

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-13T13:05:48+03:00

В ночь на субботу, 13 июля, неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина" в Киеве Фото: facebook.com

Егор Бенкендорф также пообещал работникам телекомпании сделать все возможное для обеспечения их безопасности

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Власти и правоохранительные органы Украины должны осудить преступные действия против телеканала "112 Украина". Об этом заявил директор телекомпании Егор Бенкендорф.

"Я обращаюсь к администрации президента Украины, кабинету министров, лично к министру внутренних дел Украины, генеральному прокурору и Службе безопасности Украины с требованием немедленно осудить преступные действия в отношении "112 Украины. Вы должны четко и решительно сказать: "На Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран "Большой семерки", куда мы уже обратились за поддержкой", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте телеканала.

Бенкендорф также заявил, что телекомпания сделает все возможное для обеспечения безопасности ее сотрудников. "Мы усилим охрану здания и приложим все усилия, чтобы найти виновных в сегодняшнем преступлении", - заявил он.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ночь на субботу, 13 июля, неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина" в Киеве. Полиция украинской столицы квалифицировала случившееся как террористический акт, было возбуждено уголовное дело.

Камеры наблюдения засняли обстрел телеканала 112 Украина .

ИСТОЧНИК KP.RU