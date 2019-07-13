2019-07-13T13:45:07+03:00
В мире

Палата представителей США ограничила право Трампа начать войну с Ираном

Поправка в оборонный бюджет Соединённых Штатов не позволяет объявить войну Исламской Республике без согласия конгресса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Палата представителей США ограничила право Трампа начать войну с ИраномПалата представителей США ограничила право Трампа начать войну с ИраномФото: REUTERS
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Палата представителей Соединённых Штатов приняла поправку в оборонный бюджет страны, которая напомнит президенту США Дональду Трампу о том, что американцы не хотят войны с Ираном. Соответствующие заявление сделал один из инициаторов поправки демократ Ро Ханна.

Утвержденные изменения предусматривает запрет на финансирование военных действий против Исламской Республики, пока конгресс не даст разрешение на законодательном уровне для объявления войны.

«Это напоминание президенту, что американский народ, как демократы, так и республиканцы, не хотят новой войны на Ближнем Востоке», — приводит слова Ханна издание The Hill.

Конгрессмен отметил, что поправка также напоминает Трампу о том, «каковы настроения общественности» и что глава Белого дома «не должен слишком сильно зависеть от вашингтонского истеблишмента».

За инициативу выступили 251 конгрессмен, 170 республиканцев высказались против.

Напомним, 10 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время существенно усилит санкции против Исламской Республики. Однако, постоянный представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт сообщил, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном по ядерной программе без предварительных условий, а 12 июля Соединенные Штаты приняли решение не вводить санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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