СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-13T15:35:58+03:00

В Афганистане по меньшей мере три человека погибли при атаке на отель Фото: REUTERS

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В субботу, 13 июля, в результате вооруженного нападения боевиков на отель в городе Калайи-Нау в провинции Бадгиз на северо-западе Афганистана погибли по меньшей мере три человека, еще десять получили ранения, среди них двое детей.

«Десять человек были ранены и трое убиты, среди раненых четверо военных», - приводит РИА-Новости слова главы местной больницы Абдул Латиф Рустайи.

Как сообщает телеканал Ariana, в 12:40 по местному времени (11:10 мск) группа людей открыла стрельбу в отеле. Нападение совершили три боевика, двое из них ликвидированы.

Рустайи сообщает, что службы безопасности оказывают сопротивление боевикам. Двое военных к настоящему времени были убиты, и еще трое ранены.

Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение «Талибан»*.

Напомним, 12 июля произошло вооруженное нападение боевиков на отель в городе Кисмайо в сомалийском штате Джубаленд. По последним данным, в результате атаке погибло 26 человек.

«Талибан» - запрещённая в России организация.

ИСТОЧНИК KP.RU