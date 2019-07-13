2019-07-13T16:21:06+03:00
Общество

Правительство Шри-Ланки снизит сборы авиакомпаний для привлечения потока туристов

Подобная мера призвана помочь туристической индустрии страны восстановиться после серии террористических атак 21 апреля 2019 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Правительство Шри-Ланки снизит сборы авиакомпаний для привлечения потока туристовПравительство Шри-Ланки снизит сборы авиакомпаний для привлечения потока туристовФото: Иван ВИСЛОВ
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Правительство Шри-Ланки приняло решение снизить расходы на наземное обслуживание авиакомпаний и уменьшить в несколько раз налоги перевозчиков на топливо.

Местные СМИ отмечают, что данная мера приведет к увеличению количества рейсов в страну и снижению стоимости авиабилетов. А также поможет туристической индустрии страны восстановиться после серии террористических атак 21 апреля 2019 года, сообщает издание Lonely Planet.

К слову, нападения привели к сокращению числа туристов в июне текущего года на 57% по сравнению с первым летним месяцем прошлого года. Этот факт очень беспокоит правительство страны, так как примерно полмиллиона ее жителей напрямую зависят от туризма.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что был составлен топ-20 стран, которыми интересовались российские туристы весной. Сервис MAPS.ME составил рейтинг предпочтений в соответствии с количеством скачиваний карты страны российскими пользователями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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